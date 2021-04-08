Онлайн або на вулиці: у Тернополі заборонили проводити богослужіння у приміщеннях

Від сьогодні на території Тернопільської громади заборонено проводити богослужіння у приміщенні церков.

Таке рішення прийняли на засіданні міського оперативного штабу боротьби з коронавірусом. Релігійні обряди можна здійснювати в режимі онлайн або на вулиці з дотриманням півтораметрової дистанції та маскового режиму.

Епідемічна ситуація у Тернополі залишається складною. Учора на території громади діагностували 236 випадків зараження. Лікарі відзначають негативні тенденції щодо кількості хворих, а також госпіталізації. Відтак на території громади вирішили ввести додаткові обмеження.

«Прийнято рішення проводити усі богослужіння, релігійні обряди та заходи в режимі онлайн або на вулиці з дотриманням дистанції між присутніми у півтора метра, а також інших протиепідемічних заходів, а також використання одноразового посуду при таїнстві причастя», – повідомив на засіданні оперативного штабу боротьби з коронавірусом начальник міського відділу охорони здоров’я Василь Даньчак.

Також на засіданні міського штабу прийняли рішення продовжити дистанційне навчання для учнів 5-11 класів і заборонили роботу розважальних центрів та ігрових кімнат.