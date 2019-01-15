Онкохворі дітки отримали подарунки від української діаспори

15/01/2019 Розмір тексту:

Різдвяні подарунки отримали онкохворі діти, які перебувають у Тернопільській міській дитячій лікарні. Пакунки для малечі передали представники американської благодійної організації «Together for Ukraine», до якої належать українські емігранти.

Українська діаспора в Америці зі штату Нью-Йорк упродовж останніх чотирьох років відправляє гуманітарну допомогу для Тернопільської області. Цього разу подарункові набори отримали діти з гематологічного відділення міської дитячої лікарні.

Як розповів представник благодійної організації «Together for Ukraine» в Тернопільській області Олег Саган, дітям, які перебувають на стаціонарному лікуванні, вручили Різдвяні подарунки та грошову допомогу.

«Це допомога від наших українських емігрантів, які нині проживають у Сполучених Штатах Америки. Благодійна організація «Together for Ukraine» допомагає дітям з Тернопільщини не вперше. Цього разу у подарункових наборах – солодощі, канцелярські товари, іграшки, одяг, гроші», – розповідає представник благодійної організації «Together for Ukraine» Олег Саган.

Українські емігранти зі США відправляють гуманітарну допомогу також для воїнів на Східну Україну. «Дуже вдячний нашим емігрантам, які об’єдналися в рух «Together for Ukraine» і сьогодні спільно з церквами підтримують наших дітей, а також воїнів у зоні бойових дій», – додає голова обласної державної адміністрації Степан Барна.

Додамо, організація «Together for Ukraine» нещодавно передавала медичне обладнання для лікувальних закладів у Збаражі, Ланівцях та Заліщиках.

Софія Романська