42 випадки штаму коронавірусу Омікрон зафіксували у Європі.

Про це повідомила прес-служба Європейського центру контролю інфекційних хвороб. За прогнозами епідеміологів, вірус через місяць може опинитися в нашому регіоні.

Всесвітня організація охорони здоров’я дала назву новому штаму COVID–19 – «Омікрон», а також визнала його таким, що викликає занепокоєння.

«Коронавірус має такі умови, що змушений мутувати. Оскільки вже є противірусні препарати, вакцина. Через звичайний природний відбір появляються нові штами. Вірус адаптувався і став резистентним до противірусних препаратів і вакцин. Не стоїть питання, чи прийде Омікрон на Тернопільщину. Він буде тут, це лише питання часу. Проте боятися його не варто. Зараз у нас домінує штам Дельта, раніше його теж панічно боялися. Знаємо, що офіційно в Європі зареєстровано 42 випадки Омікрону. Хоча думаю, що неофіційно його набагато більше. Інформація щодо штаму Омікрон дуже суперечлива. Йдеться, що вірус дуже стійкий до противірусних препаратів, вакцини. З іншого боку, він має здатність швидко розповсюджуватися, ще швидше, ніж Дельта», – каже доктор медичних наук, професор медуніверситету Василь Копча.

За попередніми даними, новий штам може підвищувати ризик повторного зараження коронавірусом. Відтак країни Європейського Союзу та США вже заборонили в’їзд туристам, які подорожують з країн півдня Африки. Саме там почав поширюватися новий штам коронавірусу. Випадки захворювання зафіксували в Гонконзі, Ізраїлі та Бельгії.