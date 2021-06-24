Майже тисячу любителів спорту і здорового способу життя зібралися у Тернополі святкувати Міжнародний Олімпійський день. Під час масштабної спортивної події влаштували 12 тематичних локацій, де проводили різноманітні змагання та показові виступи.

Усе розпочалося із справжньої олімпійської розминки. Потім організували легкоатлетичний забіг і показові виступи з контактних видів спорту. “Цей день заохотив мене займатися спортом. Думаю, це стосується багатьох, хто відвідав цю чудову подію. Виступи спортсменів були пречудовими. Я долучилася лише до розминки, далі лише спостерігала, але твердо вирішила далі регулярно займатися бігом. Цей універсальний вид спорту просто необхідний, щоб почуватися бадьоро”, – каже тернополянка Вікторія Онищук.

Окремою локацією на острівку Чайка став перший у місті спортивно-масовий захід «Fit Day» – це 6 годин неймовірних тренувань з різних напрямків фітнесу, 7 майстер-класів та показових виступів від інструкторів і тренерів, а родзинкою локації стали 2 майстер-класи від хедлайнера заходу Сергія Фальштинського “Нарешті у Тернополі відбулася велика спортивна масова подія – це «Олімпійський день». Цього дня у парку Шевченка відбулося чимало спортивних подій. Було організовано широкий ряд атракцій – це і легкоатлетичний забіг, змагання зі стріт-болу. Показові виступи вихованців ДЮСША, показові виступи танцювальних колективів. Було цікаво, весело та креативно”, – каже начальник управління розвитку спорту та фізичної культури ТМР Микола Круть.

Додамо, цьогоріч Тернопіль приймає фінальні частини чемпіонатів з різних видів спорту. 22 червня команда волейболістів виборола першість на змаганнях всеукраїнського рівня.