Масові спортивні змагання “Олімпійське лелеченя” розпочалися на Тернопільщині. Першою такі змагання провела Озерянська територіальна громада. Ініціював захід Національний олімпійський комітет України.

Як зазначив перший заступник голови регіонального осередку Віталій Ігнатенко, змагання організували, щоб пропагувати здоровий спосіб життя та залучати дітей до систематичних занять фізичною культурою і спортом. “Радий вітати всіх учасників на такому змістовному дозвіллі на території Озернянської територіальної громади. Тут зібралися ті, для кого спорт — не просто захоплення. Нехай ці змагання стануть добрим стартом і мотивацією для подальшого розвитку”.

Участь у змаганнях взяло 5 команд. За сумою балів, набраних за результатами вікторини, презентації та спортивної естафети, перше місце здобула ЗОШ І-ІІ ступенів с. Озерної; 2 місце виборола ЗОШ І-ІІ ступенів с. Богданівки; 3 місце посіла ЗОШ І-ІІ ступенів с. Осташівців. Переможці та призери були нагороджені грамотами та олімпійськими призами від регіонального осередку НОК України в Тернопільській області.