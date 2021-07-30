“Як же так?!”, “Могли й краще…”, “Ось таке завершення Олімпійських ігор…”, – здебільшого такими є нині заголовки репортажів про виступи українських олімпійців на аренах Японії. Вони свідчать про те, що у оцінках наразі переважають нотки розчарування.

Більшого очікували від виступу Олени Костевич у останньому виді стрільби (українка не змогла кваліфікуватися у фінал), від чоловічої команди шпажистів, які завершили турнір шостими.

Після шести днів змагань Олімпіади в скарбничці збірної України залишаються чотири бронзові медалі. Для порівняння: на цьому ж відрізку п’ять років тому в Ріо-де-Жанейро у нас було 3 нагороди, але дві з них – срібні, а в Сіднеї в 2000-му – взагалі 9 медалей. Втім, посипати голову попелом передчасно: на Іграх-1996 року в Атланті і на ОІ -2008 в Пекіні українці за перші шість днів також завоювали лише чотири медалі, а закінчили ті Олімпіади, маючи в активі відповідно 23 (9 золотих) і 22 (7 золотих) нагороди. Так що, може бути, ще надолужимо. Якщо не у “золоті”, то хоча б у загальній кількості. Принаймні, хотілося б в це вірити. Ці надії живлять і передбачення аналітиків компанії Gracenote. Згідно з їхнім оновленим прогнозом на підсумковий медальний залік, Україна завоює 20 медалей: 7 золотих, 4 срібних і 9 бронзових. У цьому заліку синьо-жовтим прогнозують 14-ту позицію (за кількістю нагород). Вустами оракулів з Gracenote, як мовиться, та й мед би пити, але поки що в їхні пророцтва віриться не так щоб дуже сильно… Очікується, що найбільше медалей завоює команда США (109 нагород). У п’ятірку найкращих включені олімпійські збірні Китаю, ОКР, Японії і Великобританії. Топ-10 замикають: Австралія, Нідерланди, Франція, Німеччина, Італія. На початку другої десятки: Бразилія, Канада, Угорщина і …Україна.

Найбільші шанси на завоювання медалей для України, за котируваннями букмекерів, мають Ярослава Магучіх (стрибки у висоту), Олександр Хижняк (бокс), Михайло Романчук (плавання), Жан Беленюк (боротьба). Цікаво, звідки ж тоді взялися оті аж 7 прогнозованих нам золотих медалей?