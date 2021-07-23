Олімпіада в Токіо ще не стартувала, але вже відзначилася доволі характерним, як для нашого часу, злочином: якийсь суб’єкт з обслуговуючого персоналу (чи то казахської, чи узбецької національності) звинувачений у згвалтуванні представниці однієї з команд Латинської Америки.

Винуватець, щоправда, стверджував, що все відбулося “за обопільною згодою сторін”. Як було насправді – розбиратиметься японське правосуддя.

Також відзначилися й організатори, які спершу провели на карті лінію кордону між Україною і Кримом. І лише після втручання українського МЗС помилку (з вибаченнями) було виправлено.

Церемонія відкриття, як іноді здавалося, проходила десь на місячній поверхні – саме таке відчуття навіювали порожні (за винятком офіційних представників) трибуни Олімпійського стадіону столиці Японії. За таких умов спортсменам доведеться й змагатися. Opening ceremony несла в собі як японські національні нотки, так і вельми актуальні нині мотиви вимушеної ізоляції спортсменів в умовах пандемії COVID-19. Зовсім незайве нагадування – попри драконівські запобіжні заходи, що здійснюються з японською педантичністю, доводилося чути, серед персоналу і мешканців олімпійського селища виявлено вже близько 10 випадків захворювання. Взагалі, чогось такого разючого, що врізалося б у пам’ять надовго (на кшталт випущеної лучником вогняної стріли, що запалила вогонь в чаші в Барселоні-1992) цього разу побачити не довелося.

Прапор України на параді відкриття несли олімпійська чемпіонка з кульової стрільби Олена Костевич і чемпіон світу з фехтування Богдан Нікішин. Наша країна на XXXII літній Олімпіаді представлена 158 спортсменами, які виступлять у 25 видах програми. Напередодні змагань ряд фахівців сподіваються, що попри численні труднощі українського спорту виступ в Японії буде більш вдалим, ніж на попередніх Іграх у Ріо-де-Жанейро, коли українські атлети виграли всього дві золотих і 11 нагород загалом. А, може, отой виступ п’ятирічної давнини нині, навпаки, сприйматиметься як велике досягнення? Хто його знає…

Наразі ж на Олімпіаді-2020 Україні аналітики пророкують 15 місце в загальному заліку і очікують, що наші атлети здобудуть в Токіо 7золотих нагород, 7 срібних і 8 – бронзових. Серед головних претендентів на медалі – дзюдоїстка Дарія Білодід, стрибунка у висоту Ярослава Магучіх, боксер Олександр Хижняк. Що це – більш-менш реалістична оцінка шансів, чи міркування з розряду “Дай, Боже, нашому теляті вовка з’їсти”? Зрештою, крім власного престижу і честі країни, спортсменам є за що змагатися і в більш, так би мовити, відчутному на дотик вигляді. В порівнянні з Олімпіадою-2016 в Ріо-де-Жанейро сума призових залишилася незмінною. За виграну золоту нагороду спортсмен отримає суму 125 тисяч доларів, за “срібло” – 80 тис., “бронзу” – 55 тис. Однак якщо переводити призові в гривні, сума зросте, оскільки змінився курс гривні до долара: 25.1 – в серпні 2016 року, 27.2 в липні 2021 року. Важливо, щоб наші спортсмені не займалися цією конвертацією ще до того як зійдуть на п’єдестал…