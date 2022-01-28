Олігарх Дмитро Фірташ закликав Україну відмовитись від шляху до членства в НАТО та оголосити нейтралітет, бо від цього “виграють усі”.

Про це пише журналіст Сергій Лещенко з посиланням на статтю адвоката Фірташа Ленні Девіс у Medium, передає УП.

“Моє питання сьогодні таке: чому Україна має бути змушена обирати між Анти-Росією та членством у НАТО чи проросійською орієнтацією та Анти-НАТО? Чому ми не можемо бути нейтральними – “Швейцарією Євразії”? Це відповідало б історичному становищу України, що сягає корінням у середньовіччя, на торговому перехресті між Європою та Азією”, – сказано у статті Фірташа.

Це моя точка зору щодо нинішньої кризи: Америка, Європа та Росія можуть отримати вигоду з нейтральної України як економічні та торгові партнери.

Я майже не сумніваюся, що говорю від імені багатьох українців, які хотіли б мати найкраще з обох світів — нейтралітет, торгівлю з усіма та добрі стосунки з усіма. І чому б ні? Це означало б більше робочих місць та процвітання для України. Нейтральна Україна не має розглядатися як загроза Америці, Європі чи Росії”.

Видання Kyiv Post повідомило, що Фірташ їм пропонував опублікувати таку саму статтю.

Видання відмовилося її публікувати, оскільки олігарх просуває “вимогу Путіна про те, щоб Україна була залишена Заходом”.

Нагадаємо, НАТО у своїй письмовій відповіді Росії на її безпекові ультиматуми відмовилося зобов’язатися не приймати Україну в Альянс, як цього хотів Кремль.