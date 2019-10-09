Український бізнесмен Дмитро Фірташ скористався ситуацією з телефонною розмовою президента США Дональда Трампа і президента України Володимира Зеленського, щоб оскаржити рішення про його екстрадицію з Австрії.

Про це повідомляє Прямий з посиланням на Foreign Policy.

Видання з’ясувало, що Фірташ змінив юристів і попросив відновити судовий розгляд. Згідно із законом австрійський суд може це зробити, якщо з’явилися нові докази.

З липня адвокатами Фірташа стали Джої ДіДженова і Вікторія Тенгсінг, близькі до оточення Дональда Трампа.

Журналісти також нагадали про свідчення екс-генпрокурора Віктора Шокіна, які він дав у справі Фірташа на початку вересня. Колишній генпрокурор України нібито сказав під присягою, що в 2015 році теперішній конкурент Трампа на президентських виборах Джо Байден тиснув на українську владу, щоб та не дозволила Фірташу повернутися в Україну, що могло остаточно унеможливити його екстрадицію.