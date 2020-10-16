Команда Зеленського, вочевидь, сплутала парламент з цирковою ареною. Ось тільки кожен номер політичних клоунів викликає все більше злості, сліз, зневіри та розчарування.

Епоха бідності «минула»! Як, ви не відчуваєте? Стало ще гірше, кажете? У холодильнику – порожньо? Ціни ростуть, як на дріжджах? Вартість комунпослуг зросла? Пенсії навіть на ліки не вистачає? Чекайте, прем’єр міністр Денис Шмигаль взагалі днями заявив, що Україна не зможе виплачувати їх через 15 років. Аргументує: нація старіє, є проблема з людським капіталом… А як не буде, коли фактично кожен другий працездатного віку виїжджає на заробітки.

Уже понад 20 років українці для влади – раби, слуги, сировина, трудовий ресурс, але аж ніяк не господарі. Бо влада не українська. Колись німецькі та радянські загарбники, відступаючи, зоставляли після себе випалену землю. Чим ЗЕкоманда краща? Спішить узаконити продаж землі, російську мову як суржик (нова ідея «слуги» Потураєва про нову «українсько-російську мову»), здати Луганщину й Донеччину кремлівському карлику, легалізувати проституцію і сепаратистів, вручивши їм депутатські мандати…

Коронакриза остаточно зірвала маски. Згідно з результатами опитування, проведеного в серпні Європейським банком реконструкції та розвитку (ЄБРР) спільно з мюнхенським дослідницьким центром ifo Institute, фінансовий стан 67, 5% українських домогосподарств погіршився. 15,9% респондентів втратили роботу; 10,7% – відправили в тимчасову відпустку без збереження зарплати, чверть – змушена була влаштуватись на другу роботу, а 26,6% довелося закрити сімейний бізнес. За прогнозами Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ), понад 6 мільйонів осіб в Україні можуть опинитись за межею бідності через соціально-економічну кризу, викликану COVID-19. При цьому, за підсумками деклараційної кампанії — 2020, кількість мільйонерів зросла на три тисячі, порівняно з 2019-им. Чудеса в решеті, правда.

Олігархи керують всім та вся, і Бога не бояться. Ми щохвилини працюємо на їхнє збагачення, навіть не підозрюючи цього. Вмикаємо світло, поповнюємо кишеню Ахметова, клацаємо пультом від телевізора – Хорошковського, заправляємо авто бензином – Коломойського, дизелем – Медведчука, повертаємо газову камфорку – Фірташа.

Комуналка – узагалі одна з найвитратніших пунктів сімейного бюджету. Багатьох українців рятувала субсидія. Але президент підписав закон про врізання у бюджеті витрат на неї аж на 2,16 млрд. грн. Видатки в деяких родинах уже цього опалювального сезону зростуть одразу на 500 грн. Зрозуміло, що збільшаться й борги. Їх «слуги» пропонують стягувати з народу через суди або ж продаж майна. Докотились!

А уряд коміка із булавою діє ще цинічніше: «заморозив» передбачене законодавством про освіту підвищення заробітних плат педагогам, зате схвалив можливість зняття обмеження по зарплатні чиновникам у період дії карантину; кошти з так званого «ковідного фонду» замість зарплат медикам й оснащення лікарень скерував на дороги, поліцію, міфічне «велике будівництво»; планує посилити карантинні вимоги, бо COVID лікується… сидінням у хаті й мовчазною згодою із діями ЗЕвлади.

Ось так і живемо, мов на пороховій бочці. Самі винні, бо бачили очі, що вибирали. Може, вистарчить експериментів? Може, настав час здорової логіки та змін, які під силу здійснити тільки правдивим націоналістам? Може, досить довіряти чужоземним політичним парашутистам, для яких Україна тільки тимчасове місце приземлення – розграбував і полетів на свої Мальдіви, насолоджуватись життям? Може, час зоставити емоції вдома, коли йтимете на виборчу дільницю, й обирати розумом, щоб не зайди, а ви, ваші діти та внуки врешті стали єдиними господарями на СВОїй БОгом ДАній землі?!

Час – найбільша цінність, що є в кожного з нас, і п’ять років для громади, села й селища, міста та області – дуже багато! Не втратьте їх. Довіртесь надійним, досвідченим, перевіреним війною та Революцією націоналістам! ЗЕвлада зіштовхує Україну в прірву. Вам під силу врятувати її! «Свобода» обов’язково захистить!

Олег СИРОТЮК, голова ТОО ВО «Свобода»