Україні вдалося уникнути масового зараження та тисяч смертей від коронавірусу завдяки оперативним й зваженим діям органів місцевого самоврядування.

Про це у прямому ефірі медіаплатформи «Файне місто» заявив керівник Тернопільської обласної організації ВО «Свобода» Олег Сиротюк.

– Органи місцевого самоврядування стали у першу шеренгу боротьби з коронавірусною інфекцією. Поки уряд та міністерство охорони здоров’я думали, як діяти, на місцях часу не гаяли, а вживали заходів. Тернопільська область на боротьбу з коронавірусом з місцевих бюджетів виділила значно більше коштів, аніж отримала допомоги від держави. З тих понад 60 мільярдів, які уряд направив у стабілізаційний фонд боротьби з COVID-19, безпосередньо на медицину виділили буквально кілька мільярдів, всі інші кошти з фонду не мають відношення до безпосередньої боротьби з інфекцією. У цій ситуації, звісно, влада на місцях не могла кинути напризволяще медичні заклади і чекати конкретних дій від уряду. Якщо б місцеве самоврядування так вчинило, то в Україні повторився б сценарій Уханя та Італії,– зазначив Олег Сиротюк.

Свободівець підкреслив, що місцеве самоврядування було найбільш активним у боротьбі з COVID-19, а тому скандал, що виник між президентом та мером Черкас, є неприпустимим з боку глави держави.

– Поки уряд обіцяв доплати медикам у 300 %, в Тернополі міський голова виділив по 10 тисяч гривень медпрацівникам, які були задіяні до боротьби з коронавірусною інфекцією. Саме робота влади на місцях виявилася найефективнішою. Тому зовсім незрозумілою є ситуація, коли президент дає доручення порушувати кримінальну справи щодо мера, як це трапилося у Черкасах. Думаю, у такий спосіб хочуть провести певну кампанію дискредитації напередодні місцевих виборів. Коли кримінальними справами розправляються з самодостатніми міськими головами, то це не політичний процес, а застосування державного примусу не за призначенням, – наголосив Олег Сиротюк.