Уряд та голова Тернопільської облдержадміністрації повинні зосередити увагу на Монастириському районі, оскільки кількість підтверджених випадків коронавірусу у цьому краї становить 10% від всеукраїнського показника.

На цьому наголосив керівник Тернопільської обласної організації ВО «Свобода» Олег Сиротюк у прямому ефірі програми «Аргументи» на телеканалі «Тернопіль 1».

– Станом на минулий тиждень органи місцевого самоврядування Тернопільської області виділили майже 50 мільйонів гривень на боротьбу з коронавірусом. Десь відбуваються тендерні процедури, десь закупляють необхідне напряму. Ми аналізували, як реагували різні ради на це питання. Хтось приймав рішення швидко, хтось довго «розкачувався». Зараз ми бачимо, як всі вільні залишки коштів місцевих бюджетів скеровують саме на медицину, бо потрібно вживати екстрених заходів і діяти ефективно. Користуючись нагодою, звертаюся до голови Тернопільської обласної державної адміністрації та уряду. Всі мусять зараз зосередити особливу увагу на проблему, яка наростає в Монастириському районі. Кількість підтверджених випадків інфікування коронавірусом – 10 % від всеукраїнського показника. Якщо там не встановлять державне медобладнання, яке через день транспортують в Україну літаками з Китаю, ситуація може погіршитися в рази. Невідомо, куди зараз відправляють це обладнання. Можливо, у ті лікарні, де мали бути VIP-палати для наших міністрів, депутатів, чиновників. Необхідно докласти максимум зусиль у тих точках, де найбільшими темпами поширюється коронавірус, – зазначив Олег Сиротюк.

Свободівець підкреслив, що влада різних рівнів повинна подбати про працівників медичних закладів, адже від них залежить здоров’я всієї нації.

– Вважаю, що кожен медичний працівник зараз повинен мати державне страхування. Варто говорити й про скасування оплати за електроенергію, газ та інші комунальні послуги, адже багато працівників медустанов мають зарплати 4-5 тисяч гривень. Ми віримо в їхній професіоналізм та відданість роботі. На всіх рівнях влади потрібно зробити максимум для захисту наших медиків, щоб вони могли спокійно виконувати свій професійний обов’язок. Від їхнього самовіддачі та підтримки суспільства нині залежить здоров’я усієї нації, – додав Олег Сиротюк.