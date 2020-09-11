10 вересня. 9.30. Тернопільський окружний адміністративний суд. Слухається справа за адміністративним позовом Тернопільської обласної державної адміністрації до Тернопільської обласної ради щодо визнання протиправним та скасування рішення про внесення змін до обласного бюджету на 2020 рік.

Триває воно навіть не 20 хвилин. Суддя Ольга Чепенюк закриває підготовче судове засідання й переносить на 9.30 аж 6 жовтня. Причина – неспроможність представників обласної державної адміністрації та Департаменту фінансів підтвердити свої повноваження в даній справі.

Через злочинну непрофесійність та цинічну байдужість ставлеників Зеленського на Тернопіллі працівники Буданівської психоневрологічної лікарні зостануться без зарплатні, вихованці дитячого будинку «Малятко» – без харчування, учасники АТО – без реабілітації, онкохворі без життєво необхідної променевої терапії…

«У рішенні змін до обласного бюджету, за яке одноголосно проголосували депутати фракції ВО «Свобода», також було передбачено 48 млн. грн. на будівництво й ремонт приймальних відділень шести опорних лікарень області, а це і Кременець, і Чортків, і Бережани, Тернопілька університетська лікарня, Тернопільська комунальна міська лікарня №2, Лікарня швидкої допомоги, – які обласна адміністрація заблокувала,оскаржуючи рішення ради в суді, – зазначає голова фракції ВО «Свобода» в облраді Олег Сиротюк. – У змінах до обласного бюджету так само передбачено 20 млн грн. на програми «Спроможна школа» та 37 млн грн. – на «Нову українську школу», що також заблоковані судовим позовом ОДА. У рішенні сесії від 6 липня про зміни до обласного бюджету передбачено і мільйон гривень необхідних для розроблення проєктно-кошторисної документації для реконструкції інфекційного відділення Тернопільського регіонального фтузіопульонологічного медичного центру. Без виділення цього мільйона буде заблоковано надходження в область 33 млн грн., зарезервованих державою на рівні бюджетного комітету Верховної ради на ремонтні роботи та оснащення 25 боксованих палат у цьому медичному центрі…»

Ситуацію, що склалась, Олег Сиротюк вважає виявом нездорових політичних амбіцій діючої ЗЕвлади та зумисним блокуванням процесів життєдіяльності області.

«У Тернопільській облдержадміністрації очевидні симптоми бюджетного маразму, – констатує Олег Сиротюк. – І якщо наша область нині займає одне з останніх місць в Україні за рівнем заробітної плати, то щодо рівня непрофесійності та неадекватності виконавчої влади, – вона в лідерах! Звичайно, що з цим потрібно щось робити. Тому ми, депутати обласної ради різних фракцій, прийшли сьогодні в суд, аби відстояти своє ж рішення, спрямоване виключно на захист інтересів жителів Тернопільської області. І якщо ще торік влада Зеленського з бігбордів обіцяла українцям завершення епохи бідності, то вже цьогоріч розпочала епоху тотального знущання над ними. Тернопільська обласна рада і фракція ВО «Свобода» зокрема їй цього не дозволить і терпіти не буде!»