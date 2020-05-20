Другий етап медичної реформи веде до комерціалізації лікувальних закладів. Вижити в цих умовах зможуть лише найсильніші заклади охорони здоров’я.

На цьому наголосив керівник Тернопільської обласної організації ВО «Свобода» Олег Сиротюк у прямому ефірі медіаплатформи «Файне місто».

– Українцям варто чекати четвертого міністра охорони здоров’я України ще цього року. Максим Степанов – вже третій очільник МОЗу у цьому році, який нещодавно анонсував достатньо суперечливі ініціативи. Якщо в 2019 році завершився перший етап медичної реформи первинної ланки, у ході якої в більшості сімейних лікарів хоча б підвищився рівень заробітних плат. То, з 1 квітня 2020 року стартував другий етап медичної реформи, який стосується вторинного та третинного рівнів – районних, обласних лікарень, спеціалізованої медичної допомоги. Однак, як виявилось, він не тільки не привів до покращення оплати праці медиків і не покращив умови для пацієнтів, а навпаки поставив під загрозу існування сотні комунальних лікарень та звільнення 50-70 тисяч працівників. І лише зараз влада все ж розгледіла у цій «реформі» міну сповільненої дії, про яку депутати-свободівці попереджали ще минулого року, – зазначив Олег Сиротюк.

Політик підкреслив, що медичну сферу в Україні справді необхідно реформувати, однак всі кроки повинні бути зваженими та добре обміркованими. Реформа має покращити умови роботи і оплати лікарям та забезпечити високий рівень медичної допомоги і обслуговування пацієнтам.

– Свободівці попереджали, що запроваджена владою медична реформа веде до комерціалізації медичних установ, а в таких умовах виживуть лише найсильніші з них. При такому підході весь спектр медичних послуг вторинного рівня не зможуть надавати в усіх районних лікарнях Тернопільської області. Ціла низка медзакладів опинилися під загрозою скорочення значної кількості працівників. Саме з такими прихованими загрозами й була прописана ця «реформа». Та чомусь цих проблем не побачили кілька очільників МОЗу. Теперішній, вже третій у цьому році, керівник міністерства охорони здоров’я, заявляє про зупинку другого етапу реформи і про те, що буде просити в уряду 11 мільярдів на доплати медикам, але де візьмуться ці кошти ніхто поки не знає, – додав Олег Сиротюк.