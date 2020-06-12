Кредит від Міжнародного валютного фонду не вирішить фінансових проблем України, а лише призведе до накопичення політичних зобов’язань.

Про це заявив керівник Тернопільської обласної організації ВО «Свобода» Олег Сиротюк у прямому ефірі медіаплатформи «Файне місто».

– Українська влада давно очікує дня, коли Міжнародний валютний фонд розгляне питання щодо кредитної програми. Щоправда, не знаю, чи відчують українці ці кошти. Робота і цього уряду, і попереднього зводиться до очікування кредиту від МВФ, Європейського банку реконструкції та розвитку. Вони тільки те й роблять, що накопичують борги для наступних поколінь. Попри це, ефект від отриманих кредитів мало хто відчуває, оскільки кошти скеровують не в те русло, в яке потрібно. У результаті політичні зобов’язання з боку нашої держави лише збільшуються, – пояснив Олег Сиротюк.

Свободівець наголосив на тому, що транш від Міжнародного валютного фонду підкреслює залежність України від міжнародних фінансових інституцій.

– Пів року ми слухали про те, що умовами для отримання кредиту від МВФ є прийняття закону про ринок землі й так званого «банківського закону». Згодом українці дізналися, що ці вимоги дуже умовні й найімовірніше на них наполягала сама українська влада. Тепер Міжнародний валютний фонд представив короткострокову програму співпраці з Україною, розраховану на 1,5 року. Вона містить низку зобов’язань, які прописані у протоколі намірів. Цим меморандумом українська влада підкреслює свою залежність від міжнародних фінансових установ. Неправильно, коли кредитори вказують незалежній країні на те, що вона повинна робити з національним банком, кого потрібно призначати чи не призначати в антикорупційних органах. Це, в першу чергу, свідчить про несамостійність керівництва нашої держави і пряму залежність від тих людей, які надають кошти для підтримання платіжного балансу в бюджеті нашої держави. Не менше мене здивувала норма, яка говорить про те, що влада України бере на себе зобов’язання в березні наступного року провести незалежний аудит використання коштів стабфонду, який був створений для боротьби з коронавірусною інфекцією. Тобто міжнародна спільноті ставить під питання ефективність використання цих коштів. Невідомо, чи були вони витрачені прозоро, чи була присутня корупційна складова. Думаю, цей аудит було б важливо провести до місцевих виборів, аби дізнатися багато правди, – зазначив Олег Сиротюк.