Днями спікер ВРУ Дмитро Разумков зазначив, що закон «Про забезпечення функціонування української мови як державної» потребує змін.

Такі заяви Разумкова прокоментував керівник Тернопільської обласної організації ВО «Свобода» Олег Сиротюк у прямому ефірі передачі «Аргументи» на каналі «Тернопіль1».

– Останнім часом ми часто слухаємо «плівки» з владних кабінетів, які оприлюднюють засоби масової інформації. Судячи з них, можна сказати, що, коли немає камер, представники центральної влади спілкуються мовою нашого одвічного ворога. Мовне питання – це якраз те питання, яке може зрезонувати у нашому суспільстві. Не так давно ми отримали далеко неідеальний, але закон, який дає можливість хоч незначною мірою пропагувати, поширювати і підтримувати державну мову в культурі, освіті, кіномистецтві. Зараз, напередодні місцевих виборів, мовне питання кидають в суспільну свідомість, аби тестувати і дивитися на реакцію українців, – зазначив Олег Сиротюк.

Свободівець підкреслив, що окремі представники влади розмовляють українською, бо їх до цього зобов’язує закон. Саме тому, на думку Олега Сиротюка, зараз влада хоче розв’язати собі руки змінами до ЗУ «Про забезпечення функціонування української мови як державної».

– Свободівці вважають, що мова – це саме те, на що немає права зазіхати жодна владна вертикаль. Її потрібно свято оберігати. На мові формується українська ідентичність. Але для багатьох людей в українській владі наша мова не є мовою, якою вони живуть, розмовляють, мислять. Вони говорять українською тому, що так пише у законі. Ми добре пам’ятаємо, що спікер ВРУ, коли був кандидатом і членом команди чинного президента, на всіх ефірах спілкувався російською мовою. Разумков заявляв, що заговорить українською лише тоді, коли стане державним чиновником. Зараз влада вирішила піти найпростішим для себе шляхом – змінити законодавство, адже це розв’яже їм руки. Однак їх зовсім не лякає те, що такі зміни повернуть Україну в ярмо Кремля. Таким чином ми знову потрапимо під вплив людей, які через мову здійснюють інтервенцію на Українську державу, постійно насаджуючи нам концепцію «руского міра». А «рускій мір» прийде туди, де буде російська мова, – додав Олег Сиротюк.