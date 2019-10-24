Питання впровадження відкритого ринку землі спровокувало обговорення ймовірної її ціни. Фахівці озвучують вартість землі, однією із сум є 2 тисячі доларів за 1 га.

Керівник Тернопільської обласної організації ВО «Свобода» Олег Сиротюк переконаний, що це спекулятивна інформація.

– Ми говоримо про ринок, якого не існує і сподіваємося, що не буде у такому вигляді, який пропонує теперішня влада. Тому ці розмови про вартість є спекуляцією, намаганням змусити людей уявити себе власниками цих коштів. Якщо це питання отримає продовження, то вартість землі відштовхуватиметься від проблем власника, який вирішив її продати. Наприклад, якщо у людини не оплачений рахунок за газ на 5 тисяч гривень і його відключатимуть, то вона продасть свою землю за символічну ціну, щоб вижити. Коли людині називають суму 30 тисяч доларів за пай, то вона собі думає, що за ці кошти купить дитині хату у Тернополі, – пояснив Олег Сиротюк.

Керівник Тернопільської обласної організації ВО «Свобода» зазначає, що земля – це останній стратегічний ресурс держави, який не можна вважати товаром. Для того, щоб зберегти головну цінність українського народу потрібно продовжити мораторій та прописати це у Конституції України.

– Для того, щоб продовжити мораторій на продаж землі сільськогосподарського призначення потрібно 226 голосів у ВРУ. Це вольове рішення – депутатам проголосувати та для президента підписати. Також потрібно прописати у Конституції те, що земля – не товар. Поки це питання не буде чітко визначеним, то спекуляції продовжуватимуться. Кожна влада, яка приходить, в першу чергу, береться за розпродаж землі, яка є останнім стратегічним ресурсом українського народу. Ваучерна приватизація у 90-х показала приклад того, як у людей можна забрати майно. Ця схема відпрацьована на наших батьках, тепер її реалізують на їхніх дітях та внуках, але вже у питанні землі. Тому однозначно потрібно провести референдум, захист національних інтересів та недопущення капітуляції у цій галузі. Адже тисячі українців воюють за свою країну та відстоюють свою землю, яку теперішні владоможці хочуть віддати через відкритий дикий ринок, – резюмував Олег Сиротюк.