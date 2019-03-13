Лідер Радикальної партії, кандидат у Президенти Олег Ляшко побував на Тернопільщині. Він зустрівся з виборцями у Кременці, Збаражі і Тернополі.

Політик розпочав свій візит з історичного містечка Кременця. Сотні місцевих жителів прийшли поспілкуватися з Олегом Ляшком. Високі тарифи на енергоносії, низькі пенсії, дорогі продукти – чимало людей в містечку живе за межею бідності. Олег Ляшко пояснив, що все може змінитися, якщо дбати про власну економіку, давати виробникам кредити під низькі відсотки, менше імпортувати сировини. Зокрема, він наголосив: «Після перемоги на виборах тарифи будуть знижені, а корупціонери покарані. Я звільню від податків підприємства, які в Україні будуть більше видобувати газу, вугілля, нафти, щоб не платити мільярди доларів за імпортне вугілля, імпортний газ, імпортний торф. Нині в людей немає грошей, щоб платити за цими космічними тарифами, а інвестиційна політика така, що ніхто не приходить і не приносить грошей. Влада латає дірки в бюджеті за рахунок нужденних людей. Собі виплачують мільйонні премії, мільйонні зарплати, а звичайні українці, пенсіонери останні гроші віддають, щоб заплатити за комуналку. Я заради оцих людей знижу тарифи, наведу порядок. Нужденних захищу, а корупціонерів-можновладців посаджу в тюрму».

У команді Олега Ляшка – народні депутати Ігор Мосійчук та Андрій Лозовий. «План Ляшка – це план відновлення промисловості, сільського господарства, план наведення порядку, дисципліни. На наступний день після того, як Олег Ляшко стане Президентом, ми закриємо виїзд з країни всім топ-чиновникам до моменту, поки ці люди не розкажуть, що вони робили останні десять років, як вони заробляли, грабуючи», – наголосив Ігор Мосійчук.

«Олег Ляшко виріс в інтернаті. Він знає, що таке життя. У свій час він працював на тракторі, тому він розуміє, яким тяжким є життя звичайних українців і знає, як зробити його достойним», – додав Андрій Лозовий.

У Збаразькій музичній школі під час зустрічі Олега Ляшка з виборцями – ніде голці впасти. Жителька містечка Віра Петрівна прийшла зі своєю табуреткою, бо знала наперед, що місця її точно не вистачить. «Моя пенсія така, що на ліки не вистачає. Але ж я маю 42 роки стажу, ветеран праці. Все життя працювала на цукрових заводах, а потім в колгоспі. І от на старості доводиться терпіти таке приниження. Надіюся, що терпіти залишилося недовго, бо коли на виборах переможе Олег Ляшко, в мене і в багатьох інших пенсіонерів все буде добре. Він нас захистить!», – каже Віра Петрівна.

Олег Ляшко у Збаражі разом зі своєю командою вшанував пам’ять українських героїв: Устима Голоднюка, Тараса Михальського та Юрія Горайського. «Вони повинні були жити, але війна забирає найкращих. Вічна пам’ять», – зазначив Олег Ляшко.

На зустріч з Олегом Ляшком в обласному центрі зібралися тисячі жителів Тернопільщини. А місцеві майстрині передали головою обласної організації Радикальної партії Богданом Яциковським символічний подарунок – борщівську вишиванку. Олег Ляшко пообіцяв, що одягне її на інавгурацію.