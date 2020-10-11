Новостворена партія «Довіра» продовжує знайомити жителів Тернопільщини із своєю командою.

На голову Трибухівської ОТГ «Довіра» висуває чинного сільського голову Олега Ковдрина.

Невелика Трибухівська громада за 4 роки від свого створення має чим похвалитися. Тут реалізовано десятки проектів, а ще більше масштабних ініціатив перебувають на стадії розробки.

– У 2015 році мене обрали головою Трибухівської сільської ради. Найпершим проєктом, який ми розпочали втілювати у Трибухівцях, був капітальний ремонт Будинку культури, що перебував в аварійному стані. Ми розробили проєкт реконструкції, подали у фонд регіонального розвитку і на умовах співфінансування вдалося відновити наш БК. Особливу увагу приділяємо освіті. Відремонтували Трибухівську та Пишківську ЗОШ, провели капітальний ремонт двох дитячих садків. У Трибухівському дитсадку замінили дах, добудували нові приміщення, оскільки була проблема з місцями. Також реконструювали опалення, зробили його подвійним – і на газі, і на електриці, – розповідає Олег Ковдрин.

Окрім цього, у Трибухівцях облаштували футбольний майданчик зі штучним покриттям, який освітлюється у темну пору доби. Наразі діти трьох вікових груп займаються тут футболом.

– Якщо немає умов, дуже важко працювати з дітьми. Коли з’явився майданчик, ми набрали групи і тепер маємо можливість готувати гравців для обласної команди, – розповідає тренер ФК «Трибухівці» Ігор Дворецький.

Також у громаді збудували амбулаторію загальної практики сімейної медицини, відремонтували ФАП, встановили пам’ятник «Борцям за волю України».

– Самостійно такий обсяг роботи неможливо зробити. Для втілення планів потрібна потужна та професійна команда. У нас вона є. Звісно, роботи у плані розвитку громади є чимало, але з підтримкою людей та Божою допомогою під силу усе, – наголосив Олег Ковдрин.