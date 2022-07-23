Окупанти випустили 13 ракет по Кропивницькому: є загиблі та поранені

Російські війська зранку 23 липня ракетами обстріляли Кіровоградську область.

Про це в ефірі Громадського радіо розповіла кореспондентка з Кропивницького.

«Росіяни традиційно обстріляли область, поки люди спали. Ранкова повітряна тривога почалася о пів на п’яту і завершилася о шостій. У цей час, за інформацією ОВА, прилетіло 13 ракет — 8 ракет Калібр морського базування, та 5 ракет Х-22 з літака Ту-22Н3», — повідомила вона.

Окупанти поцілили в об’єкти інфраструктури за межами обласного центру. Зокрема, у військовий аеродром «Канатове» та в один з об’єктів «Укрзалізниці».

В ефірі телемарафону «Єдині новини» голова обласної військової адміністрації Андрій Райкович пізніше повідомив, що внаслідок ракетного удару по Кропивницькому району загинули троє людей, серед них військовослужбовець та двоє працівників відомчої охорони. Дев’ятеро військовослужбовців дістали поранення. Без світла в обласному центрі залишається частина одного з мікрорайонів.