Окупанти вдарили ракетами по сусідній з Тернопільщиною області

24 серпня російські війська завдали ракетних ударів по території Хмельниччини.

Про це повідомив голова Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Гамалій.

“Маємо прильоти ворожих ракет в Хмельницькій області”, – зазначив він.

Гамалій пообіцяв надати деталі згодом. Також закликав містян залишатись в укриттях.

24 серпня Україна святкує 31-у річницю відновлення Незалежності. Ще з ночі по містам України лунають повітряні тривоги. Окупанти обстрілюють українські міста, зокрема й з території РБ, пишуть Букви.

Раніше експерти попереджали про можливі ракетні удари 24 серпня, саме тому в Україні скасували святкові заходи.

Протягом ночі вибухи звучали по кількох містах України. Ворог атакував Харківщину. Як повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов, РФ близько першої ночі атакувала Новобаварський район – “прильоти по кількох адресах”.

Близько четвертої ранку РФ завдала удару по Запоріжжю. Це підтвердив секретар міської ради Анатолій Куртєв. Були зафіксовані ворожі удари по інфраструктурних об‘єктах, розташованим у двох районах міста.