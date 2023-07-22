Російські військові на навчаннях потопили український корвет “Тернопіль”, який викрали у 2014 році під час окупації Криму.

Відео із ураженням судна опублікувало російське міністерство оборони. Про це повідомляє Мілітарний.

Під час навчальних стрільб в північно-західній частині Чорного моря російський ракетний катер «Ивановец» Чорноморського флоту уразив протикорабельною крилатою ракетою виведене у море судно-мішень.

Судячи з характерного профілю, мішенню для окупантів став корвет проєкту 1124М “Тернопіль”, захоплений під час окупації Криму.

Ракета влучила у середню частину корабля вище ватерлінії та здетонувала. Окупанти не показали остаточні результати від прямого попадання ракети, проте корабель, імовірно, затонув.

“Москит” – це радянська надзвукова протикорабельна крилата ракета з проникаючою бойовою частиною, яка важить 300 кілограмів, а 150 із них займає вибухівка.

Корвет “Тернопіль”

U209 “Тернопіль” на момент захоплення у 2014 році був найновішим корветом ВМС України – він був спущений на воду 15 березня 2002 року.

Корабель із водотоннажністю 930 тонн був озброєний однією 76-мм артустановкою АК-176, двома спареними 533-мм торпедними апаратами та реактивним бомбометом РБУ-6000 «Смерч-2».

Засобами протиповітряної оборони для корабля стали 30-мм автоматична гармата АК-630М та зенітний ракетний комплекс “Оса-МА”. Окрім цього, екіпаж мав на озброєнні кілька ПЗРК “Стрела-3”.

3 березня 2014 року у Криму військовослужбовці Чорноморського флоту Росії намагалися примусити здатися команду українського корвета “Тернопіль”.

Після відмови здатися екіпаж корабля опинився повністю відрізаним від суходолу, через що моряки не могли отримати на борт навіть харчування.

5 березня капітан бойового корабля Максим Ємельяненко повідомив, що помітив ознаки підготови захоплення корвета, однак особовий склад до відбиття атаки готовий. Проте відразу після захоплення судна він перейшов на бік Чорноморського Флоту Російської Федерації, учинивши державну зраду.

Ємельяненко – єдиний з екіпажу судна, хто зрадив присязі. Сьогодні, за інформацією ДБР, він воює проти України у складі збройних сил Росії на сторожовому кораблі «Ладный» на посаді помічника командира.

Нагадаємо, нещодавно Росія почала незаконну утилізацію захоплених у Севастополі і Донузлаві кораблів ВМС України, що після 2014 року перебували на території тимчасово окупованої АР Крим.