Зазвичай, коли події на спортивних аренах складаються не на користь тих, за кого ми вболіваємо, додаткову дозу роздратування приносять коментатори. Їхні спроби знайти якесь виправдання невдачі, як правило, дуже недолугі й тоді сповна переконуєшся в справедливості дотепного вислову “Спортивний коментатор – це той, хто заважає нам стежити за подіями”. Коментатор “UA: Перший” сьогодні під час вирішальних двобоїв на борцівському килимі в олімпійському Токіо, здається, вирішив сповна відповідати цьому визначенню. Водоспад пафосної патетики плюс дещо дивна оцінка стану борців. На початку другого періоду поєдинку за “золото” між нашим Парвізом Насібовим та іранцем Гераеї (категорія до 67 кг) ефірний балакун авторитетно заявив, що “важко дихає іранець”. А вже зовсім невдовзі з його ж слів виходило, що “дуже вже сильний іранський борець”. Перехід від “важкого дихання” (тобто, ознаки немочі) до “дуже сильний” відбувся, як могло здатися, занадто блискавично. Іранець і справді виявився достатньо сильним – принаймні настільки, щоб не дати справдитися “золотим” надіям нашого борця і армії українських вболівальників. Насібов який, вочевидь, надто багато сил віддав учора, не зміг цього разу практично нічого протиставити супернику, поступившись 1:9. “Сьогодні не мій день. Я підвів своїх близьких… Суперник показав, що є й ті, хто більш масштабного рівня…. На щастя, не з порожніми руками їду додому.», – так одразу ж після сутички оцінив свій виступ, не забуваймо, срібний призер Олімпіади-2020.

Далеко не завжди в житті (і в спорті зокрема) трапляється так, що коли початок не є дуже добрим, то продовження буде кращим. Однак сьогодні, на нашу з вами радість, сталося “з точністю до навпаки”. Жан Беленюк (категорія до 87 кг), який у фіналі виступав невдовзі після Насірова, значно покращив настрій усій Україні. Трохи “приспавши” в першому періоді пильність суперника – угорця Льорінца, Жан в подальшому твердо взяв “менеджмент” поєдинком у свої сильні руки. Не давши ні на мить виникнути сумнівам у своїй перемозі – 5:1. Перша по-справжньому всенародної ваги справа, зроблена представником нинішнього складу Верховної Ради. Перше, таке довгоочікуване “золото” в скарбничці збірної України на Олімпіаді в Токіо. Хотілося б сподіватися, не останнє.

А повний комплект медалей збірній України від її, так би мовити, борцівської секції, сьогодні забезпечила Ірина Коляденко (категорія до 62 кг). У поєдинку за “бронзу” випускниця Тернопільського педагогічного університету зуміла здолати опір досвідченої (і доволі впертої) суперниці з Латвії Анастасії Григор’євої – 3:1.

Це, однак, була не єдина бронзова нагорода в активі українських спортсменів, що датувалася 4-м серпня. Вони довели, що мають добрі навики не лише в захватах за шию та утриманні в партері, а й у вправах, що потребують зовсім інших навиків. У змаганнях з артистичного плавання дует чарівних українок Марта Федина – Анастасія Савчук після виконання довільної програми теж піднялися на третю сходинку п’єдесталу. Нижче, ніж вони – “порцелянові” японки, витончені італійки, граціозні француженки, іспанки… Браво, дівчата!

Завдяки успіхам названих олімпійців Україна здійснила стрімкий ривок нагору в медальному заліку Олімпіади і на даний момент (15.30) посідає в ньому 37 місце.