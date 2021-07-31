ОІ-2020: вже п’ята “бронза” в нас – це мало, чи багато? У тих, хто був четвертим краще запитати…

Після “сухого” (з точки зору здобутих нагород) попереднього дня субота принесла у скарбничку збірної України чергову медаль. Знову бронзову – зрештою, перед матчем нашої першої ракетки Еліни Світоліної та представниці Казахстану Єлени Рибакіної нагорода саме такої вартості була мрією для обох тенісисток.

Тим, кому вже, можливо, приївся суцільний “бронзовий” відтінок нашої команди на Олімпіаді в Токіо, варто б поцікавитися думкою з цього приводу спортсменів, котрі зупинилися за крок від п’єдесталу – на найприкрішому, як прийнято вважати, 4-му місці. Приміром, у дзюдоїста Якова Хаммо або ж майстрині влучної стрільби з пістолета Олени Костевич. Для них, як і для багатьох інших, ота третя сходинка так і залишилася недосяжною мрією.

Що ж стосується Еліни Світоліної, то найуспішніша спортсменка в історії українського тенісу, володарка свого часу третьої позиції в світовому рейтингу принесла Україні першу медаль в цьому виді спорту на Олімпійських іграх. Принесла у напруженому і, як здалося, доволі виснажливому поєдинку з казахською тенісисткою, яку українка здолала – 1:6, 7:6, 6:4. П’ята “бронза” дала змогу збірній України одноосібно осідлати 62-е місце в медальному заліку. Дивний, скажу вам, він трохи має на даний момент (15.45) вигляд: вище нас – аж до 24 місця, яке посідає Іспанія – перебувають команди, в активі яких по 4, 3, 2 а то й одній-однісінькій медалі. Але – трохи вищої, ніж у нас, вартості. Приміром, у Венесуели, яка в заліку одразу над нами – лише одна срібна нагорода. Втім, попереду ще тиждень змагань, а з ним – і наших надій на те, що коштовного металу в нас додасться…