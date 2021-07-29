“Лише бронза”, – довелося прочитати не дуже веселий заголовок репортажу про фінал чоловічого запливу на 800 м вільним стилем, за підсумками якого українець Михайло Романчук посів 3-тє місце.

Що тут сказати? На Олімпіаді-2020 команда України наразі не дуже розбещена нагородами (не кажучи вже про перемоги, яких поки що немає), але до бронзових медалей вже, сказати б, звиклося. До того ж, у випадку з Романчуком були всі підстави сподіватися навіть на золотий фініш – адже у півфінальному запливі Михайло встановив олімпійський рекорд, пропливши 800-метрівку за 7:41.28. І, що найприкріше для самого спортсмена і для українських вболівальників, переможець фінального запливу американець Роберт Фінке фінішував з результатом 7:41.87. Закрадається думка: чи не виплеснув Романчук забагато енергії в півфіналі? Його результат у вирішальному запливі (7:42.33) наштовхує на таке припущення. Може, саме це не дозволило йому випередити в фіналі не лише американця, а й італійця Грегоріо Палтріньєрі, котрий фінішував другим?

Все ж, не будемо надміру критичними і віддамо належне нашому спортсменові, котрий, напевно, зробив усе, що міг. “Це був надзвичайно складний і незвичний фінал. Я дуже сподівався покращити свій олімпійський рекорд, який встановив у півфіналі. Але радує, що його так і не перевершили. Буду готуватися до старту на 1500 метрів”, – так оцінив свій виступ сам Михайло. Будемо готуватися та сподіватися і ми.