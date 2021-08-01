Перший день серпня вніс новий відтінок у досі дещо монотонний бронзовий колір виступу збірної України на Олімпіаді в Токіо: Михайло Романчук у фінальному запливі на 1500 метрів вільним стилем фінішував другим. Хоча будемо відвертими: ми сподівалися, що саме після цього виступу в нашої команди з’явиться перша золота нагорода, що дала б змогу помітно піднятися вгору в медальному заліку. Однак Михайло, захопившись боротьбою на дистанції з німцем Велброком та італійцем Палтрінері, не встежив (як це трапилося і у фіналі 800-метрівки) за фінішним ривком американця Фінке. Останній дав урок тактики суперникам на предмет того, як раціонально розподіляти сили на дистанції й точно вибрати момент для вирішального спурту. Все ж, виступ Романчука – наразі найбільш вдалий в українській олімпійській команді. “Срібло” і “бронза” – це те, про що може лише мріяти переважна більшість наших олімпійців. Ось як оцінив свій олімпійський перформанс сам Михайло: “Показав свій максимум, все, на що здатний. Упевнений, якби фінали були ввечері – боровся б за “золото”. Шансів було б набагато більше, оскільки ввечері почуваю себе краще. Але нічого, кар’єру ще не закінчую і мені є що доводити іншим. Чи виконав завдання на Олімпіаду? Є дві медалі. Я задоволений ними. Нарешті я вперше за три роки зміг обігнати німця, але з’явився молодший і швидкий американець. Наступного року в Японії буде чемпіонат світу, і я намагатимусь взяти золоту медаль”.

Окрім “срібла” Романчука у нас сьогодні з’явилася гарантована бронзова медаль у боксі. У чвертьфінальному двобої Олександр Хижняк досить впевнено, хоча й не зовсім безпроблемно (рефері присудили українцеві доволі суперечливий нокдаун) здолав суперника з Домініканської республіки. Тепер на лідера нашої боксерської команди чекає півфінальний бій з філіппінцем Марсіалем. З Олександром, чемпіоном світу 2017 р., нині , мабуть, пов’язані наші найбільші сподівання на довгоочікуване олімпійське “золото”.