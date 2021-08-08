Останній день Олімпіади в Токіо, розпочався для українських спортсменів, можна сказати, “за упокій”, але закінчився більш-менш “за здравіє”.

Спершу одразу три наші марафонці не змогли подолати дистанцію і один за одним зійшли з неї. Правду кажучи, особливих медальних надій з ними не пов’язували – невеличка прикрість, не більше. Зате дещо пізніше додала срібного блиску до скарбнички української команди велогонщиця Олена Старикова, яка виступала у спринті. На шляху до медалі харків’янці довелося, можна сказати, стрибнути вище голови – у чвертьфіналі вона здолала головну фаворитку Олімпійських ігор в цьому виді спорту – німкеню Фрідріх. У півфінальних заїздах українка виявилася швидшою за представницю Гонконга Лі Хвей Ші. Зізнаюся, закралася в голову думка: а, може, це ще не межа для Олени? З чим дідько не жартує… Жартувати цього разу він більше не збирався – у двох фінальних заїздах досвідчена канадка Мітчел була нехай на мить, але швидшою за українку. До відчуття легкої та помірної досади нам на цій Олімпіаді не звикати, але в даному випадку воно не мало б тривати довго – наша велосипедистка й так зробила значно більше, ніж від неї очікували…

Таким чином, Олена Старикова підвела риску під медальними здобутками збірної України на Олімпійських іграх-2020 в Токіо: 1 золота медаль, 6 срібних і 12 – бронзових і 44-те місце в медальному заліку.