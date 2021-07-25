Бронзова медаль дзюдоїстки Д. Білодід недовго почувала себе самотньою в скарбничці збірної України – вже сьогодні їй склала товариство аналогічна за цінністю нагорода фехтувальника Ігоря Рейзліна, котрий виборов свою “бронзу” в індивідуальних змаганнях шпажистів.

Мій 37-річний тезко змусив з напруженням спостерігати за перипетіями півфінального і фінальних поєдинків, до яких він йшов, нанизуючи на свою шпагу одного суперника за іншим – точно як герой Андрія Миронова в популярному колись фільмі (пригадуєте його жартівливу пісеньку: “Вжик! Вжик! Вжик! Уноси готовенького!”?). Спершу “винесли готовеньким” швейцарця Стефена (15:11), потім – його співвітчизника Хейнцера (15:12), відтак у чвертьфіналі під гарячу руку Ігоря потрапив трохи впертіший єгиптянин Ельсаєд (15:13). В півфіналі проти француза Каннона, за спиною якого – історичні традиції дуелей на шпагах його співвітчизників-мушкетерів, перемогти не вдалося (10:15), зате поєдинок за 3-є місце з італійцем Сантареллі українець провів тактично майже бездоганно. “Майже” тому, що після першої третини двобою поступався 2:6. Проте зміг мобілізуватися і здобути таку бажану для себе і всіх нас перемогу – 15:12. Як і у випадку з Д. Білодід, це – перша наша олімпійська відзнака в цьому виді.