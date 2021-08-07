Спорт, як прийнято вважати – це лише спорт. І поразка в ньому не повинна возводитися до рівня тяжких життєвих драм і навіть трагедій. Та все ж і в спорті бувають випадки, коли величезна кількість людей здатна відчути справжній шок…

Лише півтори хвилини залишалися до того моменту, коли, здавалося, Україна радітиме другій золотій медалі на Олімпіаді. Олександр Хижняк у фінальному поєдинку проти бразильця Соузи впродовж двох перших і значної частини третього раунду мав беззаперечну перевагу над суперником. Мав – поки латиноамериканець не діждався свого чи не єдиного за весь бій шансу і не завдав разючого удару, який кинув українця на канвас рингу. Рефері зупинив поєдинок. Сприйняти це було нестерпно важко і самому Олександру, і українським вболівальникам. Якщо проводити аналогії з футболом (до речі, президент ФІФА Джанні Інфантіно, з якогось дива, вручав нагороди переможцям і призерам саме турніру боксерів), то у схожому стані, напевно, перебували футболісти”Баварії” та їхні прихильники після фіналу Ліги чемпіонів 1999 р., коли вони поступилися “Манчестер Юнайтед”, ведучи в рахунку за півтори хвилини до закінчення матчу. Що ж, це, звичайно, лише спорт, але ситуації в ньому можуть виникати дуже й дуже драматичні. Сьогодні, на жаль, спортивна Україна в цьому переконалася – вельми болісним чином…





Значно приємніший відтінок має срібна медаль, що її здобули Людмила Лузан і Анастасія Четверікова у веслуванні на каное-двійці на дистанції 500 метрів. Український дует поступився лише китаянкам, випередивши далеко не слабеньких канадок, німкень, угорок, кубинок… “Ми просто завжди спокійно виходимо і синхронно робимо свою справу. Тепер будемо тримати курс на Париж-2024 і там боротися за золото. У нас є потенціал. А зараз ми дуже щасливі!”, – так “за гарячими слідами”, щойно вийшовши з прохолодної води оцінила свій і партнерки виступ Людмила, для якої це вже друга медаль на Олімпіаді – після “бронзи” в одиночній гонці на 200 м. “Мені навіть не віриться. Я не очікувала…”, – такою була перша реакція Анастасії.

Ось так – Четверікова не очікувала на “срібло”. Хижняк (і мільйони українців) разом з ним теж на нього не очікували. Між цими двома неочікуваними подіями – дистанція величезного розміру…