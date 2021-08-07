Одразу на вісім бронзових медалісток більше стало в складі збірної У країни на Олімпіаді. Хоча до медального заліку буде зарахована лише одна “бронза”.

Такі фокуси з цифрами можливі, як неважко зрозуміти, в командних видах, в естафетах, парних заїздах і т.д. У фіналі в артистичному плаванні спортсменки виступили з вільною програмою. Перед нею українські дівчата (Марина Алексєєва, Владислава Алексєєва, Марта Фєдіна, Катерина Різник, Анастасія Савчук, Аліна Шинкаренко, Ксенія Сидоренко і Єлизавета Яхно) перебували на третьому місці й, завдяки блискучому виступу, зберегли його за собою – в гострому суперництві з японками. Золоті та срібні нагороди здобули, відповідно, представниці ОКР і Китаю.

А після змагань жінок у стрибках у висоту можна з великою певністю сказати, що в скарбничці збірної Україна золота нагорода борця Жана Беленюка залишиться одною-однісінькою. Хіба що завтра сотворить подвиг у спринті на велотреку Світлана Старікова… Після краху надій на “золото” боксера Олександра Хижняка всі наші сподівання на медаль найвищої вартості були пов’язані з Ярославою Магучіх, лідером цьогорічного легкоатлетичного сезону. Українка таки зійшла на п’єдестал але результат 2.00 м дав їй змогу піднятися лише на третю його сходинку. Золоту медаль здобула Марія Ласіцкене з ОКР (2.04 м), а “срібло” завоювала австралійка Нікола Макдермотт (2.02 м).