Коли твоя команда здобуває нагороди, яких можна було очікувати, це, звичайно приємно. Однак ще більше піднесення відчуваєш, коли на Олімпіаді хтось із українців, що називається, “вистрелить” несподівано.

Бронзова медаль каноїстки Людмили Лузан – саме з категорії отаких приємних сюрпризів. Недаремно, мабуть, вона, дуже схвильовано розповідала після фінішу, що просто не може уявити себе в ролі медалістки Олімпіади. І все ж це – реальність. У вирішальному заїзді 24-річна спортсменка показала результат 47.034, поступившись лише суперницям з США і Канади. На фініші виникла напружена ситуація, адже прийшла до нього українка практично разом з польською каноїсткою. Але фотофініш засвідчив, що наша спортсменка все ж була швидшою. Медаль Л. Лузан – перша для України у веслуванні на Олімпійських іграх в Токіо.

Як мінімум ще одна нагорода – срібна – гарантована нашій команді в боксі. У категорії до 75 кг одна з головних олімпійських надій України, Олександр Хижняк провів надзвичайно складний півфінальний поєдинок проти Еуміра Марсьяля з Філіппін. Цей бій зовсім не підпадав під визначення “шахова партія на рингу” і був радше ілюстрацією боксу в його первозданному вигляді, змаганням у силі та витривалості, обміні ваговитими ударами. Їх українець багато завдавав, але й чимало пропускав. Філіпінець виявився гідним суперником і перед заключним раундом вів у рахунку. Однак у завершальній трихвилинці Хижняк знайшов у собі ресурси для того, щоб перебороти тактику опонента, схожу на в’язке болото. Це йому вдалося – усі 5 суддів одностайно віддали перевагу нашому боксерові, що й забезпечило остаточний підсумок на його користь – 3:2. У фінальному поєдинку, який відбудеться 7 серпня, Олександр Хижняк зустрінеться з бразильцем Хербертом Соузою.