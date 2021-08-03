Фраза “вибороти перемогу” є ходовою в багатьох видах людської діяльності. Її, приміром, можна вибороти на конкурсі краси – вихиляючи стегнами, випнувши бюст і кидаючи в зал виклично-дурнувато-млосні погляди. Можна – теж на конкурсі, але вже поетичному (“І місяць мені світить, і зорі мені сяють, і в голові моїй щось робиться не те…”) Можна – на змаганнях операторок машинного доїння (“Мені дуже помогла вибороти цю перемогу моя бригадирка Ганна Пилипівна…”). Можна…

Словом, можна багато де. Але є така сфера прикладання людських зусиль, де перемога виборюється в найбільш прямому, абсолютному розумінні слова. Змагання з боротьби на Олімпіаді, що триває нині в Токіо – саме з цього розряду. Після вчорашнього “неврожаю” на медальній ниві сьогодні спортивна доля розщедрилася для нашої команди одразу двома вже гарантованими срібними нагородами в греко-римській (або класичній) боротьбі. Які вже завтра, за сприяння отої самої долі, можуть конвертуватися в ще цінніший метал. Спершу дуже потішив Парвіз Насібов, який виступає в категорії до 67 кг. В 1/4 фіналу він у впертому поєдинку здолав росіянина Артема Суркова. Це, до речі, перша перемога представника України в очних змаганнях з суперником з ОКР – раніше наші спортсмени тричі поступилися: в стрільбі з лука, тенісі та дзюдо. А у півфіналі українець азербайджанського походження видав надзвичайно драматичний поєдинок з єгиптянином Е.Мохамедом. Поступаючись у першому періоді 0:5 і змагаючись, як здалося, не лише з суперником, а й з деякою упередженістю арбітрів, Парвіз не знітився, активно йшов у боротьбу і на останніх секундах таки вирвав перемогу з рахунком 7:6.

Невдовзі після успіху Насібова радість українських вболівальників збільшилася вдвоє: наш провідний борець Жан Беленюк (категорія до 87 кг) переконливо довів, що статус депутата і пов’язане з ним вимушене періодичне протирання штанів у залі ВР та її комітетах не вплинуло руйнівним чином на його майстерність – він вже, як мінімум, повторив свій результат на попередній Олімпіаді в Ріо. Його суперником у півфіналі був хорват Іван Хуклек. Поступаючись після першого періоду 0:1, Беленюк значно активніше розпочав другу половину і зрівняв рахунок. Відтак, провівши дві потужні атаки в партері, українець збільшив свою перевагу в рахунку до 7:1 і майстерно втримав її до кінця поєдинку.

Своїх золотих журавлів Насібов і Беленюк ловитимуть завтра, а вже сьогодні вполювала свою бронзову синицю їхня колега по борцівському ремеслу Алла Черкасова. Українська борчиня (попробуй, звикни…), яка виступає у вільній боротьбі (категорія до 68 кг) вже в першому періоді змогла покласти на лопатки не будь-кого, а переможницю Олімпіади-2016, господарку нинішніх Ігор з досить цікавим, як для японки, їм’ям Сара Дошо…