ОІ-2020: Хотілось “золота”, але і “бронзі” також раді: є нагорода перша українська на Олімпіаді

Вже перший день змагань приніс медаль у скарбничку збірної України. Її здобула 20-річна дзюдоїстка Дар’я Білодід в категорїї до 48 кг.

Звісно, хтось може крутити носом, мовляв, від дворазової чемпіонки світу можна було сподіватися і більшого, але не будемо надто зажерливими. Зрештою, бронзова нагорода – теж вагоме досягнення. До того ж, це перша медаль Олімпіад в спортивній історії України в жіночому дзюдо – раніше медалі Олімпіад в цьому виді Україні приносили лише чоловіки: Роман Гонтюк (“срібло” в Афінах-2004 і “бронза” в Пекіні-2008) і Руслан Мішуренко (“бронза” в Сіднеї-2000).

Всього на Олімпіаді Дар’я провела чотири поєдинки. На її рахунку три перемоги і одна поразка – в півфіналі від представниці Японії Фуну Тонакі. Остання, до речі, тішилися цим недовго: в фіналі несподівано поступилася суперниці з Косово. А у втішному “бронзовому” фіналі Білодід здолала представницю Ізраїлю.

Отже, є підстава для задоволення українських вболівальників і, не виключено, причина для головного болю наших же рідних фінансистів: як мінімум $55 тис. (ймовірно, у гривневому еквіваленті) після усієї можливої тяганини бронзовій призерці Токіо-2020 таки доведеться виплатити…