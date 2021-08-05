Є в програмі нинішньої Олімпіади вид, включений в неї, так би мовити, на догоду приймаючій країні. Мова йде про карате, батьківщиною якого і є Японія.

МОК практикує подібні речі – щоб умилостивити господарів. Хочеться сподіватися, що поблажливість чиновників шановної організації не дійде до того, щоб включати в програму наступних Олімпіад, приміром, забіги верхи на страусах чи перегони на оленячих запрягах.

На наступних Іграх карате з його куміте і ката ніби вже не буде (хоча чим воно гірше, ніж, приміром, екзотичне скелелазіння – зрозуміти важкувато). Тим вагомішим є сьогоднішній “срібний” успіх українки Анжеліки Терлюги (вагова категорія до 55 кг). Його значимість ще більше зростає, коли згадати, як на шляху до вирішальних поєдинків мініатюрна на вигляд одеситка (причепишся до такої здуру – можеш “відгребти”, як мовиться, по повній програмі) дала справжній урок карате японці Міахарі (4:0), а в півфіналі в надзвичайно напруженому протистоянні здолала представницю Тайваню (там теж розуміються на всіх отих східних штучках). На жаль, на фінал з болгаркою Горановою запалу вже не вистачило – молодша суперниця сповна скористалася таким неприємним для жіноцтва фактором різниці у віці й перемогла – 5:1. Попри це, срібна медаль Анжеліки – гідний внесок у доробок команди України на Олімпіаді. Тим більше що на нього начебто не особливо й очікували – принаймні, у медальних прогнозах прізвище Терлюга чути не доводилося. Тепер його, напевно, знатиме вся небайдужа до спорту Україна…