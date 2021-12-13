Відійшов у вічність голова Золотопотіцької селищної територіальної громади Чортківського району Михайло Прокіпчук.

– Для вшанування пам’яті у зв’язку з передчасною смертю Золотопотіцького селищного голови Прокіпчука Михайла Дмитровича оголосити на території Золотопотіцької територіальної громади з 10 грудня 2021 року до 13 грудня 2021 року дні жалоби, – йдеться в розпорядженні секретаря селищної ради Уляни Демянчук.

На знак скорботи приспущено Державний Прапор України з чорною стрічкою на будівлі Золотопотіцької селищної ради та будівлях і спорудах підприємств, установ і організації на території ОТГ, повідомляє Галас.

Також обмежено проведення розважально-концертних заходів, заборонено звучання розважальної музики на ринках, у закладах торгівлі та ресторанного господарства, в громадському транспорті.

Михайло Прокіпчук народився в 1952 році. Обраний головою громади на місцевих виборах, які відбулися 25 жовтня 2020 року.