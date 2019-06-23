Поліцейські Тернопільського відділення поліції оголосили підозру 31-річному уродженцю Червоноградського району.

Як повідомляють у поліції, чоловік «замінував» рейсовий автобус.

Нагадаємо, подія трапилася 15 травня. На лінію “102” надійшла інформація від чергового автовокзалу про те, що їм телефонував невідомий і заявив про вибухівку в автобусі Червоноград-Тернопіль. На момент дзвінка даний транспортний засіб перетинав село Ігровиця Тернопільського району.

Транспорт зупинили і вибухотехніки перевірили його на наявність небезпечних предметів. Експерти нічого не виявили і автобус продовжив маршрут.

Правоохоронці оперативно встановили особу зловмисника. В автобусі на момент його дзвінка перебувала рідна сестра. Через неприязні відносини з родичкою чоловік і скоїв протиправне.

У справі триває досудове слідство. Відносно фігуранта вирішується питання про обрання йому міри запобіжного заходу.

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