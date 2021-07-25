У Тернопільській обласній раді 23 липня оголосили ще два конкурси на заміщення вакантних посад керівників закладів культури.

Перший – на заміщення вакантної посади директора театру – художнього керівника Тернопільського академічного обласного українського драматичного театру імені Тараса Шевченка. Другий – повторний, і стосується він заміщення вакантної посади директора Тернопільського обласного художнього музею.

Конкурс щодо керівника Тернопільського обласного художнього музею був оголошений два місяці тому. Документи на цю посади подала тільки одна кандидатка – заступник директора ТОХМ Ольга Ваврик. На другому засіданні конкурсної комісії були присутні тільки шестеро із дев’яти членів. Після презентації програми розвитку закладу на один і п’ять років та співбесіди, троє членів комісії підтримали кандидата на посаду, а троє – утрималися. Оскільки Ольга Романівна не набрала необхідних п’яти голосів для перемоги, то конкурс визнали таким, що не відбувся.

П’ять років тому конкурс на на заміщення вакантної посади директора театру – художнього керівника Тернопільського академічного обласного українського драматичного театру імені Тараса Шевченка також оголошували двічі. Перший відбувся у липні 2016 року. Тоді на посаду претендувало четверо осіб: діючий директор, двоє акторів та начальник управління культури. Четверо членів комісії віддали свої голоси за Бориса Репку і четверо – за Григорія Шергея. Оскільки жоден кандидат не набрав п’яти голосів, конкурс визнали таким, що не відбувся. На другому конкурсі, який проходив у вересні, було троє кандидатів на посаду директора: Борис Репка, Григорій Шергей і психолог Степан Кондира. За результатами конкурсу п’ятеро членів комісії віддали свій голос за Бориса Репку. З ним в обласній раді і уклали контракт на п’ять років.

Щодо самих конкурсів, то вимоги до кандидатів на посаду директора залишаються незмінними: громадянство України, вища освіта, стаж роботи у сфері культури не менше трьох років, вільне володіння державною мовою та здатність за своїми діловими і моральними якостями, освітнім і професійним рівнем виконувати відповідні посадові обов’язки. Триватимуть конкурси два місяці.