Оголошено перший рівень небезпечності: якою буде погода на Тернопільщині після Різдва

За прогнозами синоптиків, найближчими днями Тернопільщина перебуватиме під впливом атмосферних фронтів із заходу. Вночі можливий сніг, опади на день припинятимуться.

Як повідомили в обласному гідрометеоцентрі, сильних морозів не очікується. 8 та 9 січня будуть відносно теплими, проте – вітряними.

«На Тернопільщині зберігатиметься хмарна погода з проясненнями. Вночі можливий сніг та мокрий сніг. Вдень обійдеться без істотних опадів. На дорогах ожеледиця. Вночі та вранці слабке налипання мокрого снігу. Вітер північно – західний, вночі 5 – 10 м/с, вдень 7 – 12 м/с. Температура вночі від 3° морозу до 2° тепла, вдень 0 – 5° тепла. Оголошено штормове попередження – І рівень небезпечності, жовтий».

За попередніми прогнозами, 9 січня теж збережеться похмура погода. Обійдеться без істотних опадів. На дорогах утворюватиметься ожеледиця. Температура коливатиметься вночі від 2° морозу до 3° тепла, вдень 1 – 6° тепла.