Відомий ню-фотограф з Тернополя випустив книгу зі світлинами оголених дівчат, які він робив у горах на Франківщині.

Про це фотограф із Тернополя Ян Маклайн написав на своїй особистій сторінці у соціальній мережі фейсбук, пише Галас.

“Друзі, вийшла моя нова книга, з фотографіями знятими в фото-турах по Карпатах. Зібрані кращі фотографії за кілька років. Замовити можна через приватні повідомлення”, – написав Ян Маклайн.

У книзі зібрані найкращі його світлини за останніх декілька років. Замовити книгу, можна написавши авторові у приватні повідомлення.

Ян Маклайн – незалежний європейський фотограф і фотохудожник. Основні напрямки діяльності: рекламна, іміджева фотографія, ню, художні арт-проекти. Ян Маклайн неодноразово публікувався в численних журналах по всьому світу. У 2010 році виграв національну фотопремію “Кращий фотограф 2009”. Брав участь у виставках різних міст Росії, України, Європи. З 2010 року активно проводить навчальну діяльність, і фото-тури для студентів.