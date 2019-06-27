Політична партія «Слуга народу» сьогодні, 26 червня, офіційно представила кандидатів у народні депутати України в одномандатних округах Тернопільщини.

Так, п’ятьох претендентів на депутатські мандати до Верховної Ради з тернопільського краю представив очільник «Слуги народу» в Тернопільській області Ігор Жмінка. Зокрема, в одномандатному окрузі № 163 міста Тернополя від політичної партії президента балотується 35 річний управлінець, доброволець АТО Андрій Богданець.

– Наша політична сила не просто нова. Оновлених та перефарбованих ви вже бачили. У нас немає жодного «старого» політика. Люди, яких ми сьогодні представляємо, не були народними депутатами, – звернувся Ігор Жмінка. – Кілька місяців тому наша команда згуртувалася. Ми, як і більшість українців, втомилися від системи політики, в якій вживають слова «відкат», «дерибан», «популізм». Ми прагнемо до реальних змін вже сьогодні, не бутафорних, а конкретних. Перемога президента України Володимира Зеленського на виборах показала – нас мільйони. Українці хочуть справедливості, заможного життя на своїй Батьківщині, переможного миру на сході нашої держави. Але з перших хвилин роботи Володимир Зеленський наштовхнувся на шалений опір корумпованих політиків, які засіли у Верховній Раді. Щоб будувати країну мрій в Україні потрібне повне перезавантаження влади.

Голова політичної сили «Слуга народу» в Тернопільській області додав, що представники партії – люди без темного минулого, які не мають родичів в міністерських кабінетах.

Кандидат у народні депутати України від «Слуги народу» у Тернополі Андрій Богданець наголосив на тому, що прихід нової влади показав – суспільство втомилося від свавілля та прагне кардинальних змін.

– У мене є чітка громадянська позиція та бажання працювати, змінювати своє місто і свою країну на краще. Змінювати разом із вами – задля наших батьків та дітей. Ми вже перемогли. І ця перемога полягає у зламі свідомості наших громадян, які у квітні зробили свій вибір на користь майбутнього. І це майбутнє їх не розчарує. Зробили в квітні – зробимо і в липні!, – зазначив Андрій Богданець.

Представники «Слуги народу» на Тернопільщині пройшли певні етапи перевірки, аби мати змогу балотуватися у народні депутати.

– Кожен із наших кандидатів пройшов перевірку на доброчесність та порядність. Усі вони відповідають вимогам нашого політичного руху і запитам суспільства. Це – ті люди, які зможуть змінити нашу державу. Вони йдуть з чітко метою і дотримуватимуться цієї позиції, – підкреслив заступник голови «Слуги народу» в Тернопільській області Віталій Король.