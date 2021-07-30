Середня номінальна заробітна плата штатного працівника по економіці області у червні 2021 року становила 12293 грн, що на 27,7% більше, ніж у червні 2020 року.

Про це повідомляє Головне управління статистики у Тернопільській області.

Сума заборгованості з виплати заробітної плати на підприємствах області станом на 1 липня 2021 року становила 47,8 млн. грн.

У загальній структурі боргу області основна сума заборгованості припадала на підприємства промисловості (42,6%) і будівництва (29,1%).