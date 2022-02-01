Два службові автомобілі отримали офіцери Тернопільської міської територіальної громади. Ключі від них поліцейські отримали першого лютого.

– В Тернопільській області розпочалася реалізація проекту «Поліцейський офіцер громади», – розповів начальник обласної поліції Олександр Богомол. – Ми його розпочинали ще в 2015 році, відкриваючи поліцейські станції і зараз їх працює 39. Майже всі громади вирішили брати участь у проекті. Він дуже простий: кожна громада має мати свого поліцейського, який буде допомагати голові громади підтримувати порядок. Він забезпечується місцем для роботи і якщо громада велика – транспортним засобом, щоб оперативного реагувати на події. Тернопільська міська рада взяла участь у цьому проекті і закупила за кошти передбачені у міській програмі «Безпечна громада» автомобіль, який буде використовуватись у громаді. За державні кошти було придбано ще один автомобіль, який також буде використовуватися у громаді. Сподіваємось, що у цьому році проект буде завершений, і запрошуємо зголошуватися бажаючих стати поліцейським офіцером громади.

Окрім цих двох автомобілів поліцейські отримали ще п’ять: один для вибухотехнічної служби і чотири для структурних та територіальних підрозділів поліції області.

– Один із автомобілів ми доукомплектували власними силами під спеціалізований для роботи вибухотехніків, – додає Олександр Богомол. – Він укомплектований спецзасобами, які використовуються при розмінуванні. Наш вибухотехнічний підрозділ складається з 5 осіб: кінолога і чотирьох спеціалістів. Тобто це дві повноцінні групи, які можуть одночасно працювати по розмінуванню і ліквідації вибухонебезпечних предметів.

Фото із сайту міськради