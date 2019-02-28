Офіцер запасу Валерій Прозапас: Держава надала нам усе, аби гідно стримувати російського ворога

28/02/2019 Розмір тексту:

Протистояти інформаційній окупації закликав відомий блогер, офіцер запасу Валерій Прозапас під час Форуму єдності у Тернополі. Він наголосив, що головна запорука перемоги українців — це єдність.

«У 2014 році у прикордонників біля Маріуполя я побачив прапор, на якому виднілися слова підтримки з усіх куточків України. Серед них був надпис: «Тернопіль з Вами». Запам’ятав це на все життя… Насправді ворог хотів від України набагато більшого, проте на заваді його імперських планів стала єдність українців. В зоні АТО я бачив хлопців з Івано-Франківська, Львова, Києва та Одеси та багатьох інших українських міст. Саме ця єдність тоді допомогла нам зупинити загарбника, який зрозумів, що ніяких 8 областей він не захопить. Проте обрав іншу тактику — сьогодні ми з вами перебуваємо в умовах інформаційної окупації. На противагу цьому обов’язок кожного із нас — довести, що наша ментальність змінилася. Ми не є меншовартими малоросами, ми — це самодостатня українська нація, що дає гідну відсіч імперській навалі», — зазначив Валерій Прозапас.

Як офіцер запасу він постійно перебуває у війську, тож має змогу на власні очі пересвідчитися, наскільки змінилася наша українська армія у порівнянні з тим, що було в 2014 році.

«Тоді ми не мали жодних можливостей, було лише бажання протистояти ворогу. А сьогодні маємо все, щоб ефективно стримувати його і дала це нам держава. Українське військо звільнило більшість територій, що були захоплені. Але чомусь ЗМІ про це мало говорять, — наголосив Валерій Прозапас. — Шлях, який обрав діючий головнокомандувач, — єдиний вірний. Він зможе закріпити рух України до НАТО, якщо ми наступних п’ять років дамо йому змогу продовжити розпочату ним справу. Робота Президента Петра Порошенка у першій каденції дає впевненість у тому, що ми на правильному шляху. Нам є за що боротися».