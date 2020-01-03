Працівники Тернопільського відділу поліції розшукують особу, причетну до викрадення жіночої сумки.

Як повідомляють у поліції, подія трапилась 25 грудня близько 17:30 в офісному приміщенні, що на проспекті Степана Бандери. Завдані збитки потерпіла оцінила на суму майже 2000 гривень. Камера відеоспостереження зафіксувала підозрюваного.

Правоохоронці звертаються до краян допомогти встановити місце перебування даної особи.

Інформацію можна повідомити за номером 27-11-70, (097)-921-69-33 або на лінію “102”.