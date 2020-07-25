Зал для проведення урочистих подій від Тернопільського міськрайонного відділу державної реєстрації актів цивільного стану планують розмістити у палаці культури «Березіль».

Про це на своїй сторінці у «Фейсбук» повідомив міський голова Сергій Надал.

«Раніше «Палац щастя» розміщувався у центральній частині Тернополя, в приміщенні, де знаходиться «Ощадбанк», – написав міський голова. – Багато років місто сприяло тому, щоб РАЦС розташовувався саме там. Бюджетними коштами, ремонтними роботами, наданням приміщень у пільгову оренду ми компенсували «Ощадбанку» розташування там РАЦСу. На жаль, декілька років тому керівництво банку прийняло рішення про виїзд РАЦСу. «Ощадбанк» отримав рішення суду, яким, по суті, забрав у громади це приміщення. Була пропозиція розмістити РАЦС у приміщенні обласної теле-радіокомпанії. Але тодішнє керівництво обласної адміністрації та обласної ради цю ідею не підтримало. Тоді вирішили розмістити РАЦС у не зовсім комфортному місці, й приміщенні, яке, відверто кажучи, не пристосоване для урочистих подій. Зараз ми активно працюємо з новим керівником управління юстиції й у нас є бачення, як цю проблему вирішити. Розглядаємо можливість надати частину ПК «Березіль» для РАЦСу. Там уже працюють дизайнери, які мають запропонувати варіанти переоблаштування другого поверху. Думаю, цього року нам вдасться зробити там усі необхідні ремонтні роботи. Якщо буде згода від управління юстиції, ми розмістимо «Палац урочистих подій» там.

З орендованого приміщення «Ощадбанку» Тернопільський РАЦС у 2018 році переїхав у палац культури «Березіль». У кінці 2018 року відділ державної реєстрації актів цивільного стану відкрили на першому поверсі адмінбудинку на вулиці Грушевського,8. Але там займаються тільки документами. А церемонії одруження продовжували проводити у «Березолі». Рік тому, у липні 2019-го, Головне територіальне управління юстиції у Тернопільській області відкрило новий зал урочистих подій «Офіс щастя» на вулиці Мазепи,1. Саме там зараз і розписуються молодята.

Ольга Трач