Різдвяні продуктові набори вручили одиноким людям у Тернополі. Благодійну акцію організували представники фонду “Світло Реформації”.

Волонтери завітали майже до двохсот одиноких людей. Вони вручили їм продуктові пакети та заспівали колядки.

“Хочу щиро подякувати усім, хто словом і ділом долучилися до Різдвяного привітання із продуктовими наборами для самотніх тернополян. Ваша підтримка дуже важлива та відчутна! Святковий час найкращий, щоб подумати про самотніх людей та принести радість в домівки одиноких людей. Нехай Бог благословить усіх, хто доєднався до цієї доброї справи та попіклується ще більше про тих, кого ми відвідуємо у ці Різдвяні дні”, – зазначив керівник благодійного фонду “Світло Реформації” Іван Гонтар.

Таку акцію у Тернополі організовують другий рік поспіль. Волонтери відвідують одиноких тернополян, які перебувають на обслуговуванні в територіальному соціальному центрі.