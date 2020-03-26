Теплі обіди доставлятимуть додому одиноким тернополянам старшого віку. Продуктові набори забезпечуватимуть волонтери благодійного фонду “Карітас”.

Доброчинні ініціативи у Тернополі діятимуть і під час надзвичайної ситуації, – зазначає директор благодійного фонду “Карітас” о. Андрій Марчук. Втім, волонтери дотримуватимуться усіх санітарно-гігієнічних вимог. “Ми прийняли ряд рішень щодо роботи фонду в умовах режиму надзвичайної ситуації, оголошеної в місті й країні. Зокрема, в понеділок та п’ятницю працівники «Карітасу» доставлятимуть теплу їжу безхатькам у місця їхнього перебування. Працівники проєкту “Домашня опіка” надаватимуть послуги підопічним без змін. Щочетверга у рамках проекту “Про милосердя” підопічні отримуватимуть продуктові набори й теплі обіди. «Соціальне таксі» у понеділок, середу та п’ятницю обслуговуватиме хворих, які перебувають на гемодіалізі”.

Волонтери фонду під час карантину проводитимуть онлайн-зустрічі з дітьми і молоддю. А духівники в режимі реального часу надаватимуть менторську допомогу.

Софія Романська