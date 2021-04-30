Майже півтисячі великодніх кошиків вручили сьогодні малозабезпеченим і потребуючим жителям Тернопільської громади. Продуктові набори освятив митрополит Тернопільсько-Зборівський УГКЦ Василій Семенюк.

Акцію організували волонтери благодійного фонду «Карітас». Як повідомив директор закладу, о. Андрій Марчук, до збору продуктів долучилися пересічні тернополяни, священики, місцеві підприємці.

«Висловлюємо щиру подяку в цей святковий день всім, хто долучився до збору продуктів для потребуючих людей та волонтерам, які допомогли формувати та розвозити великодні продуктові набори. Нехай це величне свято наповнить ваші серця світлими почуттями надії і любові. Божого благословення Вам та вашим рідним!. Ця доброчинна ініціатива існує від початків заснування фонду і щороку охоплює усіх тих, ким опікується «Карітас». Це підопічні «Благодійної їдальні», молодь із проекту «Соціальне середовище для молоді з інвалідністю», самотні люди проекту «Домашня опіка» та «PRO_милосердя», а також, учасники проектів «Діти» та «Соціально-педагогічна робота з дітьми та молоддю в Україні».

Завдяки акції «Великодній кошик», малозабезпечені тернополяни отримують продуктові набори перед Пасхою. Благодійна ініціатива діє понад двадцять років поспіль.