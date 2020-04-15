Нагадаємо, Уряд України заборонив під час карантину виходити на вулицю людям, старшим шістдесяти років.

Це пов’язано із тим, що вони в зоні ризику щодо поширення COVID-19. Органів місцевого самоврядування зобов’язали організувати доставку продуктів додому.

Приносять їжу одиноким літнім краянам соціальні працівники та волонтери.

«Кожного понеділка підопічні проєкту «Про милосердя» чекають на свої обіди. Учора доставили двадцять теплих обідів людям похилого віку та людям з інвалідністю. Дякуємо усім, хто долучається та підтримує діяльність проекту. Під час карантину це надзвичайно важливо. Оскільки багато одиноких людей не мають змоги вийти з дому через стан свого здоров’я».

Втім, волонтери своєю увагою не можуть охопити не всіх потребуючих людей краю. Відтак одиноким краянам радять звертатися до територіальних центрі соціального обслуговування, як працюють в усіх районах. Там можна попросити про доставку продуктів, або ж іншу допомогу.

Софія Романська