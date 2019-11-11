«Дари осені» – благодійну акцію під такою назвою організували у Тернополі. Одиноким і малозабезпеченим жителям вручили продуктові набори.

Вісімдесят пакунків підготували працівники благодійної їдальні, яка працює при тернопільському «Карітасі», для одиноких і малозабезпечених жителів. Вручили їх напередодні дня боротьби з бідністю. «До бідних ставляться як до непотребу, але саме їм належить Царство Боже, бо вони повністю уповають на Бога. Про це йде мова в Святому Письмі», – зазначає директор благодійного фонду «Карітас» о. Андрій Марчук. Він закликав християн покладати надію на Бога, оскільки він турбується про убогих. «Дари осені» – це щорічна благодійна акція, яку наш фонд організовує напередодні дня убогих. Ми намагаємося потішити їх продуктовими наборами. Щиро дякуємо усім за підтримку діяльності фонду, за відкрите серце до людей у потребі. Завдяки Вашій небайдужості ми допомагаємо тим, хто цього найбільше потребує».

Цього року до пакунків поклали найбільш необхідні продукти: гречка, макарони, олія, консерви, овочі. Вручили їх відвідувачам благодійної їдальні, яка щодня годує потребуючих людей у Тернополі.

Софія Романська